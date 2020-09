Palermo, bidella positiva al sierologico: bloccati i corsi di recupero

Bidella positiva al test sierologico a Palermo, bloccati i corsi di recupero.

A Palermo una bidella è risultata positiva al test sierologico e ora dovrà sottoporsi al tampone. La crescita dei contagi da Coronavirus continua e con il rientro a scuola le cose stanno peggiorando. Moltissime scuole hanno aperto per i corsi di recupero, così come tanti asili sono già partiti.

Il rientro ufficiale è previsto per il 14 Settembre, anche se alcune regioni partiranno il 24. I primi casi positivi sono già emersi e alcune classi sono già state messe in quarantena.

Bidella positiva al sierologico

Una bidella, che lavora al liceo linguistico Danilo Dolci di Palermo, è stata sottoposta al test sierologico come il resto dei suoi colleghi, ma è risultata positiva.

Al momento è in attesa della conferma, che arriverà grazie all’esito del tampone. Intanto, tutti i corsi di recupero svolti in presenza sono stati sospesi e verranno effettuati a distanza. Fino a nuove disposizioni nel liceo è stato vietato anche l’ingresso al pubblico. L’istituto è stato sanificato e prima dell’inizio ufficiale delle lezioni, previsto per il 14 settembre, ci sarà un nuovo intervento di pulizia straordinaria.

“Se sarà confermato il contagio l’Asp ci dirà come comportarci. La vera emergenza in questo momento è un’altra: nessuno ci ha ancora risolto il problema della mancanza di spazi per i nostri alunni” ha spiegato il preside del liceo, Matteo Croce. Il liceo Dolci ha sempre avuto dei problemi infrastrutturali, visto che l’edificio, confiscato alla mafia, in precedenza era una casa di riposo. La situazione per l’Istituto è peggiorata notevolmente a causa di tutte le misure anti-Covid.