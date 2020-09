Anziana violentata da un ragazzo di 17 anni a Salsomaggiore

Un’anziana residente a Salsomaggiore Terme, comune in provincia di Parma, è stata violentata da un ragazzo di 17 anni, da lei sorpreso mentre stava tentando una rapina nella sua abitazione. I Carabinieri hanno rintracciato e arrestato l’aggressore.

Anziana violentata a Salsomaggiore Terme

L’episodio si è verificato sabato 5 settembre 2020 quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane si è recato in casa della donna per un furto. L’anziana però era in giardino e, non appena è rientrata, lo ha sorpreso e ha iniziato ad urlare. A quel punto il ragazzo l’ha aggredita, prima verbalmente e poi fisicamente, arrivando anche alla violenza sessuale.

Dopo il fatto è riuscito a scappare indisturbato e ha fatto perdere le sue tracce.

La donna, 87 anni, ha raccontato tutto ai Carabinieri fornendo un’accurata descrizione del malvivente, trovato poche ore dopo e identificato come un ragazzo di origini nordafricane. Fondamentale per rintracciarlo le fotografie scattate dal vicino di casa dell’anziana, allertato dalle sue urla. Affacciatosi alla finestra, è infatti riuscito a immortalarlo mentre fuggiva permettendo alle forze dell’ordine di velocizzare le procedure.

Il giovane, arrestato e portato in caserma dai militari dell’Arma coordinati dalla Procura per i minorenni di Bologna, ha in parte confessato sotto interrogatorio la violenza addotta alla donna, poi portata al Pronto Soccorso per le cure. Ora si trova in una struttura per minori nel capoluogo emiliano-romagnolo. Su di lui pendono le accuse di tentata rapina aggravata e violenza sessuale.