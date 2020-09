Torino: la badante ha paura di perdere la nuda proprietà e tenta di uccidere un anziano con il liquido per auto.

Una badante ha tentato di uccidere l’anziano di 88 anni per cui lavorava facendogli bere del liquido per auto. È questo quanto sostiene l’accusa che ha portato al fermo di una cittadina peruviana di 46 anni ritenuta responsabile di tentato omicidio.

L’uomo è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni per aver ingerito del liquido antigelo per motori, scambiato per una bevanda. L’episodio si è verificato a Torino.

Badante tenta di uccidere anziano

All’inizio si era pensato a un incidente, a una fatalità dovuta alla disattenzione della vittima, ma poi le indagini hanno scoperto che era stata la donna a farglielo bere per il timore di perdere la nuda proprietà della casa che nel 2016 si era fatta cedere, sempre con l’inganno.

L’indagata aveva accompagnato l’anziano da un notaio inducendolo a cederle gratuitamente la nuda proprietà’ della sua abitazione, senza che l’uomo avesse compreso la natura di quell’atto e senza informare l’amministratore di sostegno da cui l’88enne era assistito.

Dopo l’avvelenamento, forse per allontanare i sospetti, la badante aveva ha accompagnato il suo assistito in ospedale mostrando anche una certa preoccupazione per le sue condizioni di salute. Le successive indagini hanno però ravvisato nel suo comportamento un dolo in quanto accaduto, e per questo è stata arrestata. L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata per un lungo periodo e, solo da poco, è riuscito a riprendere la sue normali abitudini di vita.

La donna 46enne invece dovrà affrontare i vari gradi di giudizio prima di sapere quale sarà il suo destino.