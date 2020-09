Coronavirus, in Sardegna test obbligatorio per entrare

In Sardegna per entrare potrebbe diventare obbligatorio il tampone. Esclusi i lavoratori delle navi, aerei e chi svolge funzioni istituzionali.

Per entrare in Sardegna ci vorrà il test del coronavirus. Una nuova ordinanza del governatore Solinas potrebbe obbligare a chiunque entri in Sardegna il tampone. Esclusi i lavoratori delle navi e aerei e chi svolge funzioni pubbliche ed istituzionali.



Coronavirus, test obbligatorio in Sardegna

Il governatore della Regione Sardegna, Christina Solinas, potrebbe firmare un’ordinanza che andrebbe in vigore già da sabato. Tra le misure ci sarebbe l’obbligo di presentare certificare di negatività al covid, oltre a quello di indossare mascherine h24, anche all’aperto, in presenza di assembramenti.

Potranno non presentare il tampone solo alcune categorie:

equipaggio

personale navi/aerei

funzioni pubbliche elettive e istituzionali

Verrà chiesto ai passeggeri l’esito negativo di un test sierologico, molecolare o antigenico.

Si tratta del test rapido eseguito non oltre le 48 ore. Qualora i cittadini non fossero muniti del test, potranno compilare un’autocertificazione, indicando data e struttura in cui è stato eseguito.

Passeggeri senza test

I passeggeri che invece arriveranno in Sardegna senza la certificazione dovranno sottoporsi ad un test molecolare o antigenico con tampone entro 48 ore dallo sbarco sull’isola.

Niente controlli di questo tipo a funzioni pubbliche elettive e istituzionali.

Restano invariate le misure già vigenti, come quella di registrarsi prima dell’imbarco sul sito della regione o attraverso l’app “Sardegna sicura”.

Per le mascherine, il governatore sembrerebbe intenzionato ad imporre l’uso delle mascherine obbligatorio anche all’aperto dove non si può mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone.