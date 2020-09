Firenze, bambino positivo al Covid: due classi in quarantena

A Firenze un bambino di 8 anni è risultato positivo al Covid.

A Firenze un bambino è risultato positivo al Covid. Nonostante Giuseppe Conte e Lucia Azzolina abbiano cercato di rassicurare le famiglie e il personale scolastico, con l’apertura delle scuole iniziano già i primi problemi. Questo anche se la data ufficiale di rientro, ovvero il 14 Settembre, non è ancora arrivata.

I primi positivi in alcune scuole e in alcuni asili hanno iniziato ad emergere e l’ansia del rientro definitivo è sempre più grande.

Bambino positivo a Firenze

Un bambino di 8 anni, alunno dell’International School of Florence, è risultato positivo al Coronavirus e due classi sono finite immediatamente in quarantena, comprese le due maestre. Le lezioni sono iniziate il 3 Settembre, ma sono già emersi i primi problemi.

Il quotidiano La Nazione, ha raccontato che dopo tre giorni di lezioni il bambino ha iniziato a manifestare i primi sintomi. La famiglia ha subito avvisato la scuola, che ha riportato la notizia alle famiglie degli altri 45 alunni iscritti e divisi in due classi. Il tampone si è rivelato positivo, ma i 45 bambini erano già in isolamento precauzionale.

I bambini effettivamente in quarantena, come riportato dalla Asl di riferimento, sono 14 e ci sono anche due insegnanti. Questo non è l’unico caso che ha colpito Firenze. Un altro studente, un liceale, è risultato positivo dopo essere tornato a scuola per via dei corsi di recupero. Due docenti e alcuni compagni sono subito finiti in quarantena. Nonostante il protocollo sia ormai ben chiaro iniziano ad esserci casi di positività ancora prima dell’apertura ufficiale della scuola.