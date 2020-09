Una maestra d'asilo di 45 anni è morta suicida per paura di avere il coronavirus: la donna si è gettata dalla finestra del suo appartamento.

Tragedia a Roma, dove una maestra e mamma è morta suicida temendo di aver contratto il coronavirus. A niente sono serviti i tentativi del marito di calmarla e farle eseguire il tampone: la donna si è gettata dalla finestra prima di ricevere l’esito.

Maestra suicida per paura del coronavirus

La 45enne era ossessionata dall’idea di aver preso l’infezione e da giorni temeva di essersi ammalata. Un tarlo e un panico incontrollabile manifestato al marito che, secondo la sua versione, ha tentato in tutti i modi di calmarla e farle mantenere lucidità. Prima ha infatti telefonato al medico di famiglia, che ha cercato anch’egli di rassicurarla senza troppo successo.

Poi l’ha portata in ospedale per farle eseguire un tampone che potesse attestare l’eventuale positività.

“Era sempre più preoccupata, ha continuato a parlare della malattia. Ha fatto il test ma continuava ad essere molto in ansia e strana“, ha spiegato l’uomo agli agenti di Polizia del commissariato di Monteverde. Anche dopo aver eseguito l’analisi la donna non è infatti riuscita a dormire e il marito ha passato la notte in bianco per cercare di convincerla a riposare e stare tranquilla.

Ma tutti i tentativi si sono rivelati vani. La maestra d’asilo si è svegliata presto dopo qualche ora di sonno, ha scritto un biglietto all’uomo per salutare lui e loro figlio, ha messo una sedia dietro alla finestra del suo appartamento al quinto piano e si è lanciata nel vuoto. Violentissimo l’impatto con il terreno, che non le ha lasciato scampo e le ha causato una morte sul colpo.

Un passante ha ritrovato il corpo senza vita della donna e ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. Il pubblico ministero Pierluigi Cipolla ha disposto l’autopsia e come atto dovuto indagherà per istigazione al suicidio.