L'aeroporto di Fiumicino è il primo scalo al mondo a ricevere 5 stelle Skytrax per l'efficacia dei protocolli di sicurezza anti coronavirus.

L’aeroporto intercontinentale Leonardo Da Vinci di Fiumicino ha recentemente ottenuto il massimo riconoscimento in termini di efficacia delle misure igienico sanitarie di contenimento del coronavirus da parte di Skytrax, organizzazione internazionale che ha il compito d valutare compagnie aree e scali in tutto il mondo.

L’aeroporto di Roma-Fiumicino è infatti il primo al mondo a ricevere 5 stelle Skytrax, aggiungendo questo riconoscimento al Biosafety Trust Certification di Rina e all’Airport Health Accreditation dell’Airports Council International.





Skytrax, nuovi riconoscimenti per Fiumicino

A seguito dei controlli effettuati da Skytrax è stato riscontrato come l’aeroporto di Fiumicino abbia confermato e migliorato gli elevati standard di igiene e prevenzione già adottati nel corso del 2019, con una menzione speciale per le recenti misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Viene fatta menzione positiva infatti del sistema di sanificazione automatico UV Clean Touch del sistema di monitoraggio della temperatura corporea, che grazie all’adozione di cento nuovi termoscanner di ultima generazione avviene in meno di due secondi.

Particolare attenzione è stata posta anche nei confronti delle indicazioni rivolte ai passeggeri, che vengono costantemente informati delle procedure sanitarie tramite i numerosi totem esposti all’interno dello scalo e che ottimizzano così tutte le procedure d’imbarco anche in tempi di emergenza coronavirus.

Per confermare il risultato raggiunto dall’aeroporto romano è intervenuto l’Amministratore Delegato di Skytrax, Edward Plaisted, che ha dichiarato: “L’aeroporto Fiumicino ha svolto un ottimo lavoro nell’applicare i protocolli Covid-19 che assicurano un ambiente sicuro per passeggeri e personale aeroportuale. Sono state adottate solide procedure per assicurare l’igiene delle mani, garantire il distanziamento sociale e un elevato livello di attenzione alla sanificazione dei terminal.

Anche per questi motivi, lo scalo di Fiumicino è il primo aeroporto al mondo a ricevere il Covid-19 5-Star Airport Rating“.

Il commento di Aeroporti di Roma

Il riconoscimento è stato accolto con entusiasmo anche dalla società Aeroporti di Roma, che tramite il suo amministratore delegato Marco Troncone ha affermato: “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo riconoscimento perché dimostra ancora una volta lo sforzo dell’azienda che, durante l’emergenza, oltre ai protocolli prescritti dal Governo, ha adottato ulteriori misure per garantire la massima ampiezza e profondità degli interventi di prevenzione e per consentire agli scali della Capitale di continuare a operare in condizioni di massima sicurezza a sostegno dell’attesa ripresa del traffico”.