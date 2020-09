Una coppia di mezza di età stava consumando un rapporto sessuale in pieno centro ad Ancona. I due hanno ricevuto una sanzione di 20.000 euro.

Una coppia di mezza di età stava consumando un rapporto sessuale nel pieno centro di Ancona. I due hanno ricevuto una sanzione di 20.000 euro per reato di atti osceni in luogo pubblico. La coppia si trovava in via Dalmazia ed era appostata dietro la scalinata dell’ostello della gioventù.

Noncuranti dei passanti che si fermavano e li riprendevano con lo smartphone, i due sono stati poi sorpresi dai carabinieri di Ancona, che nel frattempo erano stati attratti dalla formazione insolita della folla e li hanno colti in flagranza di reato.



Ancona, rapporti in centro

Una coppia di mezza età, forse disinibita per via dell’alcool e del fumo aveva iniziato a consumare un rapporto sessuale nel pieno centro della città di Ancona. La coppia rispettivamente di 62 e 50 anni si erano appartati dietro la scalinata dell’ostello della gioventù. Nonostante ciò non avevano potuto evitare il passaggio di un gran numero di passanti che nel frattempo si fermavano e si mettevano a filmare la scena con lo smartphone.

Tra la folla passava per caso di là la sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona che nel frattempo aveva notato la scena un po’ troppo Osé.

I due una volta scoperto di essere stati sorpresi si erano ricomposti. Per loro però è arrivata una multa di 10.000 euro ciascuno per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

Solo qualche mese fa, a maggio, una coppia di amanti era stata sorpresa mentre consumavano rapporti alla luce del sole in un giardino pubblico di Torino. I due poi erano stati ripresi dagli smartphone e il video si era diffuso sui social.