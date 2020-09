Colleferro, Bianchi insultato per il video condiviso dopo il pestaggio

Gabriele Bianchi insultato per il video condiviso dopo la morte di Willy.

Le indagini sull’omicidio di Colleferro, in cui è stato brutalmente ucciso Willy Monteiro Duarte, continuano. I fratelli Bianchi continuano a dichiararsi innocenti, ma per il momento tutti i ragazzi coinvolti sono presunti colpevoli. I testimoni hanno raccontato quello che è accaduto quella tragica notte e il comportamento e i precedenti di Gabriele e Marco Bianchi non fa che avvalorare questa tesi.

Uno dei due fratelli è stato insultato in modo molto pesante anche a causa di un video condiviso sui social network.

Gabriele Bianchi insultato per un video

Il mondo chiede giustizia per Willy e vuole che i responsabili di questa terribile vicenda paghino al più presto. Gabriele Bianchi, inoltre, è stato insultato per aver condiviso sul suo profilo Facebook un video divertente proprio poche ore dopo la tragica morte di Willy. Il video in questione fa parte della playlist “Fulvio e il tossico“, che sta facendo divertire tantissimi utenti.

Un video in cui il linguaggio è molto scurrile e le protagoniste sono due scimmie.





Questo video è stato postato da Gabriele Bianchi alle 6.38 del mattino, qualche ora dopo l’uccisione del ventunenne che ha cercato di difendere un suo amico.

Un comportamento che sembra provare la totale mancanza di rimorso e disperazione per quanto è accaduto quella notte. Bianchi ha continuato a comportarsi come se nulla fosse e questo ha scatenato la rabbia degli utenti, che lo hanno riempito di insulti molto pesanti contro questo comportamento così indifferente. In molti hanno sottolineato che vogliono giustizia.