L’ordinanza emanata dalla Regione Liguria il giorno 11 settembre ha disposto la chiusura dei parco giochi al pubblico e dei locali dalle ore 24.

In provincia di La Spezia i parco giochi e le aree per bambini saranno chiusi al pubblico. E’ stata messa inoltre una limitazione per quanto riguarda l’orario d’apertura dei locali che saranno chiusi dalle ore 24 fino alle ore 5 del mattino.

Sono anche chiusi luoghi di aggregazione come centri culturali e sociali. Lo ha stabilito un’ordinanza emanata il giorno 11 settembre dalla Regione Liguria al fine di mettere un freno alla curva dei contagi che nelle ultime 48 ore era aumentata in modo significativo. Si parla infatti di 146 persone che sono risultate positive al tampone con un sensibile aumento dei ricoveri.



Coronavirus, Parco GIochi chiusi a La Spezia

Le ultime settimane sono state per La Spezia un vero e proprio incubo. Nel giro di 2 giorni infatti 146 persone sono risultate positive al tampone con un aumento sensibile dei contagi. A questo proposito il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti aveva dichiarato in conferenza stampa con il sindaco di La Spezia Peracchini che l’ordinanza era chiara e che mai come in questo periodo sarebbe servito un “atteggiamento prudenziale”.

Si teme che ci possa essere un nuovo lockdown.

Spettacoli al chiuso accessibili a un numero ridotto di persone e corretto distanziamento nelle manifestazioni ed eventi sono solo alcune linee guida contenute nell’ordinanza del governatore Toti. Sono sospesi tutti gli sport di contatto e di squadra salvo competizioni nazionali. Infine la regione ha individuato un’area particolarmente critica.

Si parla nello specifico del cosiddetto quadrilatero composto da Via Ferrari, via Amendola, via Fiume Nord e via Garibaldi. Le scuole del comune di La Spezia rimarranno per il momento chiuse e saranno posticipate come molte regioni d’Italia al giorno 24 settembre.