Covid-19 e 11 settembre: il post complottista che svela i legami

A 19 anni dall'attacco delle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, un post su Facebook svela un’ipotesi complottista che lo legherebbe al Covid-19.

Sono passati ormai 20 anni dall’attacco delle Torri Gemelle avvenuto il giorno 11 settembre 2001. Un evento che ha lasciato una cicatrice indelebile nel cuore di chi ha vissuto quel momento. Chi all’epoca era solo un bambino e non solo, sicuramente ricorderà cosa stava facendo e le sensazioni che aveva provato mentre sentiva la notizia alla radio o alla TV.

Sono state fatte tante ipotesi su cosa possa essere accaduto quel tragico giorno, tra cui sono incluse molte teorie complottiste.

C’è chi dice che questo attentato sia stato fatto scatenare per fame di ricchezza, c’è chi dice che dietro questo evento ci fossero delle persone prese di mira come ad esempio Michael Jackson che avrebbe dovuto trovarsi dentro le Torri Gemelle e c’è infine chi pensa che l’attentato sia tutta una montatura.

Stando a quanto riportato su Giornalettismo, ora su una pagina su Facebook ancora poco nota sarebbe spuntata una ipotesi tanto incredibile, quanto assurda: tra l’attentato delle Torri Gemelle e il Covid-19 potrebbero esserci dei legami.





I legami tra Covid-19 e 11 settembre

Uno studio della Cornell University a New York, ha rivelato dei legami tra il Covid 19 e l’11 settembre o almeno questo è quello che ha riportato il post su Facebook. “Gli attentati dell’11 settembre 2001 sono stati una serie di quattro attacchi suicidi e coordinati compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti d’America da un gruppo di terroristi aderenti ad al-Qaida. Essi causarono la morte di 2977 persone (più 19 dirottatori) e il ferimento di oltre 6 000.

Ma non finisce qui la storia. Il 2020 è l’anno della scienza e grazie allo studio della Cornell University a New York ha rivelato che probabilmente dentro le cariche esplosive dei caccia c’era una percentuale significativa di molecole Covid-19. Lo studio ha constatato che il virus impiega circa 20 anni per evolversi, a voi le conclusioni.”

Si tratta della solita teoria complottista? C’è chi avrebbe preso l’ipotesi del legame tra Covid-19 e 11 settembre per buona.

“Il grande inganno della Deep State” ha commentato un utente. Un altro utente infine ha dichiarato che tra “Pearl Harbour, Torri Gemelle e Covid-19 potrebbe esserci addirittura lo stesso meccanismo”.