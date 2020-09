Covid, scoppia focolaio a San Severino Lucano in Basilicata

Focolaio covid a San Severino Lucano, un ragazzo di 27enne contagia altre 7 persone e l'indagine si allarga.

Continua a crescere il numero di focolai covid attivi sul territorio italiano. L’ultimo è quello di San Saverino Lucano, in provincia di Potenza, Basilicata. L’indagine epidemiologica successiva al contagio di un ragazzo 27enne ha portato al riscontro di altri 7 tamponi positivi.

A confermarlo è stato il sindaco, Franco Fiore, che ha spiegato che “questi ulteriori 7 casi sono tutti familiari o comunque strettamente riconducibili all’ultimo contagiato”. “Ovviamente – prosegue il primo cittadino – bisogna tenere sotto controllo l’evoluzione epidemiologica per mettere in campo un’ulteriore azione preventiva. Tuttavia, da un punto di vista sintomatologico, non appare una situazione preoccupante poiché al momento i soggetti risultati positivi non accusano particolari problemi. Si tratta di asintomatici eccetto in due casi che presentano lievi sintomi”.

Covid, focolaio a San Severino Lucano

Ciò che preoccupa è però il fatto che il focolaio possa estendersi ulteriormente in quanto a questi nuovi casi a San Severino Lucano sarebbe collegato quello della persona risultata positiva a Viggianello, fin qui covid-free. Si tratta di una donna residente nella cittadina del Pollino che è risultata positiva al tampone, come ha confermato il primo cittadino Antonio Rizzo.

“È asintomatica e si trova in isolamento dal momento in cui ha appreso del contagio a San Severino Lucano. È risultata positiva al primo tampone effettuato ieri”.





L’allerta è massima anche nel comune di Senise dove si sono registrati due nuovi casi, che vanno ad aggiungersi a quelli di mercoledì 9 settembre.

Ad essere contagiati sono due fratelli minorenni, di 14 e 16 anni, che si trovano in isolamento nella loro abitazione. I genitori dei ragazzi sono entrambi risultati negativi e i due ragazzi sono asintomatici. Numeri, quelli della Basilicata, senza dubbio esigui se paragonati a quelli di altri territori, ma in accelerata crescita se si pensa che fin qui è stata una delle regioni italiane con il minor numero di contagi.