Chiude la palestra dove si allenavano i fratelli Bianchi per gravi violazioni amministrative. I due sono in arresto per l'omicidio di Willy.

Chiude la palestra dove si allenavano i fratelli Bianchi coinvolti nell’omicidio di Willy Monteiro. Per cinque giorni si ferma la Millennium Sporting Center di Lariano per “gravi sanzioni amministrative”.



Omicidio Willy, chiude la palestra dei Bianchi

Chiude per chiunque giorni la Millenium Sporting Center, la palestra frequentata da Marco e Gabriele Bianchi, ora in carcere con l’accusa di omicidio di Willy Monteiro Durarte.

Il provvedimento di chiusura è scattato a seguito di controlli amministrativi della polizia e carabinieri, coadiuvati all’Asl, che hanno riscontrato “violazioni gravi di natura amministrativa”. Sono al vaglio delle autorità competenti anche violazioni in materia igienico sanitaria.

Sui social la palestra ha annunciato la chiusura. “A seguito delle verifiche effettuate dalle autorità competenti presso il centro sportivo Millennium, è stata riscontrata la necessità di migliorare la sicurezza nei percorsi di accesso all’impianto connesse alla prevenzione Anticovid – ha scritto la palestra – In particolare si devono adottare modifiche che impongano una sola entrata all’interno del centro sportivo. Al fine di procedere a tali adempimenti le autorità competenti hanno imposto di provvedere entro martedì 15 settembre 2020.

Pertanto, si comunica che il centro Sportivo riprenderà la normale attività dal 15 settembre 2020. Ci scusiamo per il disagio”.

AVVISO

A seguito delle verifiche effettuate dalle autorità competenti presso il centro sportivo Millennium, è stata… Pubblicato da Millenium the sporting center su Venerdì 11 settembre 2020

Il maestro si difende: “Non sono l’allenatore dei killer”

L’insegnante di Marco e Gabriele Bianchi, Luco Tullio, dopo quello che è successo ha ricevuto una valanga di insulti. Lui si è definito sconvolto da quanto è stato fatto a Willy. “Mi è crollato il mondo addosso, non è questo ciò che gli ho insegnato a Marco e Gabriele – ha spiegato Tullio -. Pratico Arti Marziali da vent’anni, mi hanno detto che qualche volta sono stati in mezzo a colluttazioni, li ho ripresi e gli ho detto ‘non si fanno queste cose, cambia comportamento perché altrimenti non puoi far parte della mia accademia, perché non è questo quello che noi tramandiamo alla gente”.