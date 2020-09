Quattro persone positive al coronavirus sono state fermate dai carabinieri e denunciate mentre parlavano fuori da un bar nel centro di Brescia.

Mentre in Italia sale il bilancio dei contagi, con 1.616 casi e 10 morti, preoccupano alcuni focolai individuati nel Bresciano.

Oltre ai cluster familiari, nella provincia ci sarebbero altri otto focolai significativi. Almeno 80 le persone contagiate. In molti sono asintomatici. Lo ha comunicato il Giornale di Brescia. L’Ats fa sapere che si tratta soprattutto di contagi di ritorno dalle vacanze.

Due diversi focolai sono stati riscontrati dopo un viaggio in Sardegna. Sarebbero una trentina le persone che hanno contratto il virus.

Anche in tal caso, i positivi sono principalmente asintomatici. Anche 4 persone tornate dalla Riviera Romagnola sono risultate positive al Covid-19. Lo stesso per tre cittadini di ritorno dall’Isola d’Elba. Due di loro presentano i sintomi del virus. Più noto il focolaio scatenato dalle ragazze di rientro dalla Croazia a inizio agosto.

Polemiche anche per quanto accaduto in pieno centro a Brescia. Quattro persone, tre uomini e una donna, positivi al coronavirus non hanno rispettato la quarantena domiciliare e sono state sorprese dai carabinieri mentre parlavano fuori da un bar.





I quattro erano segnalati nella lista tenuta dall’ufficio Malattie Infettive-ATS di Brescia. Per loro è scattata la denuncia. I positivi sono stati denunciati per la violazione della restrizione sanitaria domiciliare e l’inosservanza delle normative previste contro il coronavirus. Il locale è stato sottoposto a sanificazione.