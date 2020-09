Preparato per insalata capricciosa ritirato: possibile presenza di salmonella

Un lotto di preparato per insalata capricciosa Promar è stato richiamato dal Ministero: si teme contenga tracce di salmonella.

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di ritiro dal mercato del preparato per insalata capricciosa Promar per la possibile presenza di salmonella. Come di consueto ha fornito i dati precisi relativi al lotto interessato nella sezione del proprio sito dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Preparato per insalata capricciosa: allarme salmonella

Il motivo del richiamo dal mercato riguarda il rischio microbiologico dettato dalla possibile presenza di salmonella, un batterio che può provocare infezioni. Si tratta in particolare del lotto di produzione, commercializzato da Marr Spa, FL11. Il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è IT 787 CE e il nome del produttore Rivamar Srl con sede in Via del lavoro 41 a Taglio di Po (in provincia di Rovigo).

Il preparato per insalata capricciosa della marca Promar oggetto del ritiro è quello venduto in confezioni da 800 grammi con data di scadenza riportata sulla confezione del 10-04-2021. Fornite le indicazioni precise dei pacchetti interessati, l’invito del Ministero della Salute è quello di non consumare il prodotto per evitare infezioni e riconsegnarlo al negozio dove si è acquistato.

Soltanto il giorno prima gli addetti avevano emesso un altro richiamo relativo alle tavolette di cioccolata Ovomaltine. Si trattava in particolare di due lotti con numeri 1328913 A e 1328913 B e data di scadenza 08/05/2021 riferiti alle confezioni da 100 grammi. Il rischio dei prodotti, realizzati dallo stabilimento Wander AG di Frabrikstrasse 10 a Neuenegg (Svizzera) era quello che contenessero corpi estranei di plastica.