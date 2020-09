Faiza Rouissi, amica che ha tentato di soccorrere Willy Monteiro dopo la rissa, ha ricostruito nei dettagli quanto accaduto a Colleferro.

Sconvolta per quello che è successo e che ha visto con i suoi occhi Faiza Rouissi, amica di Willy Monteiro che ha tentato di soccorrere dopo il pestaggio ha raccontato nei dettagli quanto accaduto nella notte tra il 5 e il 6 settembre.

Willy Monteiro: parla l’amica Faiza

La ragazza ha spiegato che a picchiare materialmente il giovane capoverdiano è stato Gabriele Bianchi, che secondo la sua versione dapprima gli ha dato un calcio in pancia che ha fatto accasciare a terra Willy e dopodiché, una volta che quest’ultimo si è rialzato, lo ha colpito nuovamente.

“A questo punto rovinava a terra e perdeva sangue dalla bocca“, ha aggiunto.

Poi gli aggressori sono fuggiti in auto e lei e il suo gruppo di amici hanno prestato i primi soccorsi alla vittima e atteso l’arrivo dell’ambulanza. In tutti i modi Faiza avrebbe cercato di porre fine alla lite tentando di far ragionare i ragazzi, ma nulla è servito ad impedirle di vedere Willy morire davanti ai suoi occhi.

Dopo aver ricostruito i fatti ha affermato di essere esasperata per aver trovato il proprio nome sui giornali associato ad un omicidio. “Per miracolo nessuna di noi è ancora stata raggiunta da minacce“, ha sottolineato insieme all’amica Azzurra che ha accusato i media di speculare sul loro dolore. Proprio da quest’ultima, fidanzata dell’amico di Federico Zurma (il presunto destinatario delle percosse che Willy ha difeso) Alessandro Rosati, sarebbe nata la rissa di Colleferro.





Dopo un apprezzamento provocatorio di Mario Pincarelli, forse ubriaco, nei suoi confronti, la ragazza si è sfogata con il gruppo. A quel punto Zurma ha voluto affrontarlo e così si è originato il pestaggio a cui ha fatto seguito l’arrivo dei fratelli Bianchi, la difesa da parte di Willy e la sua morte.

La giovane non si dà pace tanto da riuscire soltanto a dire che “La morte di Willy ci ha lasciato sconvolti“.