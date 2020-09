Giuseppe Conte sarà presente al funerale di Willy Monteiro Duarte

Giuseppe Conte sarà presente al funerale di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni che è stato brutalmente ucciso a calci e pugni a Colleferro, da quattro ragazzi che al momento sono in carcere, anche se due di loro si sono dichiarati innocenti.

Una vicenda che ha sconvolto l’Italia intera e per cui tutti chiedono giustizia. Il ragazzo era intervenuto in una rissa per prendere le difese del suo amico, ma è stato picchiato fino alla morte. Il 12 Settembre si terrà il funerale e sarà presente anche il premier.

Funerale di Willy Monteiro

Il funerale si terrà il 12 Settembre alle ora 10 presso il campo sportivo di Paliano, dove il ragazzo abitava con il papà, la mamma e la sorellina.

I parenti di Willy hanno chiesto di vietare l’ingresso alle telecamere e di non effettuare nessun tipo di ripresa, neanche attraverso smartphone e tablet. “Sarà una cerimonia sobria, un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera comune” ha spiegato Domenico Alfieri, sindaco di Paliano. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di essere presente per quest’ultimo saluto per Willy Monteiro Duarte, per esprimere tutto il suo cordoglio alla famiglia del ragazzo, che si stringerà nel suo dolore insieme a tutti coloro che conoscevano e amavano il 21enne.