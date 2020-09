A Bari un uomo ha ucciso a coltellate il fidanzato della ex e ferito il padre. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

Una notte da incubo quella di una ragazza di 22 anni il cui ex ha ucciso a coltellate il suo nuovo compagno e ferito il padre di 50 anni. La vittima si chiamava Nicola Brescia ed era un giovane di 26 anni di Bitetto in provincia di Bari.

Il ragazzo era stato ucciso dopo un violento litigio con l’ex della sua compagna. La 22enne invece è rimasta ferita insieme al padre di 50 anni. L’aggressore è stato arrestato poco dopo in flagranza di reato e dovrà rispondere davanti alla legge con le accuse di omicidio volontario e duplice tentato omicidio. Il delitto è stato consumato nel centro di Bitetto alle ore 3.30 di notte sotto l’abitazione della vittima.



Bari, uccide fidanzato della ex

A Bitetto in provincia di Bari un uomo già noto alle forze dell’ordine ha ucciso durante una violenta lite il compagno della ex. La vittima era Nicola Brescia un giovane di 26 anni che durante la lite era stato ripetutamente accoltellato all’addome e alla schiena. Nella lite sono stati anche feriti la ex fidanzata di 22 anni e il padre di 50 anni che però, al momento dei soccorsi, sono stati ricoverati in ospedale e fortunatamente non si trovano in pericolo di vita.

L’aggressore è riuscito a fuggire, ma è stato bloccato poco dopo dalle forze dell’ordine mentre stava rincasando. Per quanto riguarda la vittima a nulla sono serviti i soccorsi. Per il ragazzo era già troppo tardi.

Nel frattempo i carabinieri coordinati dal pm Savina Toscani, hanno già avviato le indagini. Si sta infatti ancora cercando l’arma del delitto che ha usato l’aggressore per uccidere la vittima.

Stando a quanto riportato dalle prime ricostruzioni della vicenda l’uomo si sarebbe recato nell’abitazione della ex fidanzata in piena notte. Il delitto è avvenuto alle ore 3.30 di notte sulla strada proprio davanti all’ingresso dell’edificio.