Caorle, sassate alla negoziante e minacce ad un passante con una pistola scacciacani da parte di un turista tedesco in vacanza.

In Veneto, a Caorle, turista prende a sassate una negoziante, minacciando anche un passante con una pistola scacciacani. Attimi di terrore in pieno centro, quando verso le ore 12 un uomo tedesco di 54 anni se l’è presa con una signora, mentre questa stava lavorando.

Caorle, sassate alla negoziante

I cani del turista hanno sporcato sul marciapiede di fronte al negozio, mentre questi si trovava in compagnia della moglie, durante una passeggiata. Siccome non si è preoccupato di raccogliere gli escrementi, come andrebbe fatto, la negoziante gli ha intimato di provvedere.

Questo il motivo che ha scatenato le ire dell’uomo in viale Luigi Dal Moro, che non ha minimamente accennato a ottemperare alla richiesta della titolare. Di rimando, ha inveito contro di lei e le ha scagliato addosso un sasso, che fortunatamente non ha colpito lei né i passanti nella zona.

Una pistola puntata in faccia

Diretti verso piazza Sant’Antonio, la coppia ha lasciato che i cani sporcassero nuovamente il marciapiede senza pulire, venendo ripresi da un passante. Dopo aver contestato il gesto, questi si è ritrovato con una pistola puntata in faccia: si trattava di una scacciacani, quindi non pericolosa.

Pronto l’intervento delle forze dell’ordine, che si sono messe alla ricerca della coppia, nel frattempo diretta verso la spiaggia di Ponente.

Gli agenti hanno potuto verificare che i due alloggiavano presso il campeggio comunale Santa Margherita, proprio perché il 54enne si era recato presso il comando della Locale, pochi giorni prima, per fare una segnalazione. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di minaccia aggravata e la perquisizione del suo camper, dentro il quale la Polizia ha ritrovato la scacciacani e due spray anti aggressione, illegali.