Coronavirus, bambina positiva in un asilo di Pavia: isolati 13 compagni

Una bambina che frequenta l'asilo di Pavia è risultata positiva al coronavirus: isolati i 13 compagni e le loro maestre.

Le scuole materne hanno ripreso le loro attività in presenza da meno di una settimana ma pullulano già i contagi da coronavirus all’interno delle strutture: l’ultimo caso riguarda una bambina di 4 anni che frequenta l’asilo di Pavia, risultata positiva e ora in quarantena.

Bambina positiva all’asilo di Pavia

Secondo quanto si apprende la piccola sarebbe asintomatica. L’azienda sanitaria territoriale, di concerto con l’amministrazione comunale, ha già provveduto a disporre l’isolamento domiciliare per gli altri 13 bambini di quattro e cinque anni venuti a contatto con lei nei giorni precedenti così come le maestre. Si procederà inoltre con la sanificazione degli ambienti frequentati dalla bambina mentre il resto della scuola potrà rimanere regolarmente aperto.

Quello di Pavia non è l’unico caso di positività all’interno delle scuole per l’infanzia. Nei giorni precedenti un episodio simile era accaduto Casteldelbosco, dove un bambino di un anno e mezzo del nido era risultato positivo al coronavirus. Ventiquattro soggetti tra compagni e operatori sono stati messi in quarantena mentre le autorità stanno procedendo con l’indagine epidemiologica.





Stessa situazione a Pergine Valsugana dove, dopo aver partecipato ad un’ora di inserimento, un bimbo dell’asilo nido ha scoperto di aver contratto l’infezione insieme ad un suo familiare. Come previsto dal protocollo è scattato l’isolamento degli altri bambini presenti quella mattina nonché per le loro maestre.

In tutti i casi le condizioni di salute dei soggetti non destano preoccupazione.