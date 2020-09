Sono in totale 26 i casi positivi di coronavirus diagnosticati nelle ultime ore a Orgosolo: previsto comitato provinciale per discutere dei controlli.

Continuano ad aumentare i casi positivi ad Orgosolo, comune sardo sorvegliato speciale dalle autorità sanitarie. Dopo la conferma della positività di altri cinque soggetti, il totale dei contagi registrati è salitio a 26.

Casi positivi di coronavirus a Orgosolo

Cinque di essi sono dipendenti dell’istituto zooprofilattico di Nuoro, chiuso dopo che uno di essi aveva contratto l’infezione e i tamponi hanno evidenziato che l’aveva trasmessa a quattro colleghi.

Nella notte il sindaco Dionigi Deledda ha così provveduto a firmare un’ordinanza nel quale ha affermato di non essere stato informato in modo ufficiale del caso e dunque di non sapere se sia stata avviata l’indagine epidemiologica per controllare i contatti dei lavoratori.

Intanto decine di residenti del comune si trovano in isolamento domiciliare. Preoccupata soprattutto per il rientro a scuola, la prefettura di Nuoro ha convocato per martedì 15 settembre un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per discutere dei controlli da effettuare ad Orgosolo.

Non si esclude che in tale occasione vengano si emanino provvedimenti più restrittivi.

Il primo cittadino ha inoltre ricordato che, stando all’ultimo monitoraggio dell’ISS, l’indice di contagio della Sardegna è il secondo più alto in Italia ed è pari a 1,41. Per questo il primo cittadino si è appellato ai compaesani chiedendo massima attenzione alle norme anti contagio e all’uso delle mascherine anche all’aperto. La nuova ordinanza emanata da Solinas prevede infatti l’obbligo di indossare i dispositivi a qualunque ora del giorno qualora non sia possibile osservare il distanziamento.