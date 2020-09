In totale sono 10 le persone dipendenti dell'hotel Alaska di Cortina risultate positive al coronavirus.

Un nuovo focolaio Covid è stato riscontrato a Cortina. Dopo il caso del Summer Party, in cui ben 500 ospiti furono sottoposti allo screening per una persona risultata positiva, a destare preoccupazione ora è un hotel del centro, l’Alaska.





All’interno della struttura, infatti, ben 10 persone sono risultate infette. Il Dipartimento di Prevenzione della Usl 1 di Belluno ha subito attivato una sessione straordinaria di tamponi per tutti gli ospiti dell’hotel. Il personale Usl si è recato all’Alaska con un’unità mobile per sottoporre a tampone i turisti che stanno trascorrendo le vacanze nella struttura: in tutto si è trattato di circa 20 persone. Fortunatamente sono risultati tutti negativi.





Focolaio Covid a Cortina

A far scattare l’allarme è stato un operatore della cucina dell’Alaska il quale, dopo aver riscontrato i sintomi tipici del virus, si era sottoposto a tampone. L’8 Settembre ha avuto i risultati: positivo. La Usl 1 Dolomiti ha così immediatamente fatto il tampone a tutti i contatti stretti del cuoco in ambito professionale ed extraprofessionale: tutti si trovano in quarantena e sottoposti al tampone.

E per 8 dipendenti era arrivato l’esito positivo. A loro si aggiunge un ulteriore caso a carico di un operatore che nel frattempo era rientrato nella città di origine fuori regione

Il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, ha voluto commentare la situazione, spiegando come sono andate le cose per tranquillizzare i cittadini. “Il mini focolaio” ha detto Ghedina “è stato gestito tempestivamente con tutti i protocolli del caso e il rapido intervento della Uls”.