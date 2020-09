Dopo gli ultimi weekend all’insegna del maltempo ritornano finalmente sulla penisola temperature estive con punte fino ai 34° al Sud.

In seguito alle ultime settimane caratterizzate da maltempo su tutta (o quasi la penisola), finalmente in Italia si torna a respirare l’aria d’estate prima di addestrarsi definitivamente nell’autunno. Il meteo sarà per buona parte soleggiato su tutta la penisola e le temperature arriveranno a toccare punte di 34° al Sud Italia.

Ad eccezione della Sicilia, il cui meteo nelle prime ore di domenica sarà variabile, in buona parte delle regioni le temperature saranno in netto aumento sopra la media stagionale del periodo.





Meteo, in arrivo temperature anomale estive

Per domenica 13 settembre si attende un clima soleggiato in buona parte della penisola italiana.

Se si esclude la Sicilia dove il tempo sarà variabile con possibili piovaschi, le temperature saranno decisamente estive da Nord a Sud. Nella zona del triveneto e nelle province di Bologna e Ferrara, le temperature potrebbero arrivare fino a 32° o 33°, Il Centro e il Sud-Italia (a esclusione della Sicilia) non saranno da meno. A Firenze e Napoli le temperature potrebbero toccare il picco dei 34°, mentre nella Capitale le temperature si aggireranno sui 33°.

Temperature leggermente più basse, ma comunque sopra la media anche nel Nord Ovest dove nelle città di Torino e di Milano le temperature arriveranno a quota 30-31°.

infine si sta dirigendo verso la Sicilia il vortice di bassa pressione che nelle ultime ore ha causato il maltempo. Ci si aspetta ancora che il quadro meteorologico in Sicilia sia incerto specie nelle prime ore di domenica con un meteo variabile nel quale non sarà esclusa la possibilità di pioggia e nubi.

Si tratterà di una situazione comunque passeggera e già nella tarda mattina in Sicilia potrà tornare a splendere il sole.