Una coppia omosessuale in viaggio di nozze ha denunciato la struttura dove hanno soggiornato a causa di episodi di omofobia.

Quando ci si sposa e si parte alla volta della luna di miele si sa, dovrebbe essere un momento di totale relax dove tutto ciò che si fa è divertirsi e pensare alla tanto meritata vacanza con la propria dolce metà.

Invece così non è stato così per una coppia omosessuale di Padova che si era recata in Puglia per il viaggio di nozze in un noto resort di Fasano. Invece l’amara sorpresa. Lo chef aveva disegnato su un piatto da portata la forma di pene utilizzando una salsa. Un atteggiamento umiliante, ha dichiarato la coppia che si è vista rivolgere questo affronto proprio da un membro del personale del resort.



Episodio di omofobia per la coppia in viaggio di nozze

Un episodio di omofobia ha rovinato il viaggio di nozze di Marco e Denis una coppia padovana che si era recata in occasione della loro luna di miele in un noto resort di Fasano in Puglia. Durante uno dei loro pasti lo chef si era “divertito” a disegnare con la salsa la forma di un pene. Uno “scherzo” di pessimo gusto che ha fatto arrabbiare non poco la coppia che si aspettava evidentemente un servizio di tutt’altro livello.

“Pensavo di essere in un piccolo paradiso, ma, nonostante la cura dei dettagli, il personale è evidentemente poco selezionato e omofobo: siamo stati derisi dai camerieri, lo chef con la salsa ha scritto volgarità nei piatti e ridendo con i colleghi voleva farli portare a tavola…vedere un momento così romantico rovinato dall’ignoranza e dallo scherno altrui è davvero squallido e mortificante”, hanno dichiarato.

In seguito allo spiacevole episodio la coppia ha rilasciato una recensione negativa cosa che aveva smosso le acque anche se non abbastanza. All’inizio il proprietario del resort aveva chiesto scusa informando tra l’altro che lo chef era stato sospeso, ma poi ha ritrattato tutto quanto.

“Finché la politica non sarà in grado di innescare una rivoluzione culturale su questi temi non cambierà molto”, hanno concluso Marco e Denis.