La guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 8,5 mln di articoli per trucco personale ad uso non cosmetico pericolosi per la salute.

Prodotti da decorazione, unghie finte, blister contenenti pigmenti, questi sono solo alcuni degli esempi di articoli per il trucco ad uso non cosmetico sequestrati a Padova dalla Guardia Finanza. I prodotti venivano venduti all’ingrosso da una società che operava nel centro Ingrosso Cina.

Contenevano infatti sostanze considerate altamente dannose per la salute e che potevano esporre il consumatore a conseguenze serie. L’operazione è scattata in seguito ad un’attenta indagine da parte della Guardia di Finanza che ha provveduto a individuare la società responsabile. Sono stati così sequestrati oltre 8,5 mln di prodotti prima che venissero messi in commercio.



A Padova sequestrati articoli per il trucco

Un maxi blitz del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, ha sequestrato oltre 8,5 milioni di prodotti per trucco ad uso non cosmetico. Si tratta ad esempio di unghie finte o ancora blister con pigmenti. Questa tipologia di prodotti infatti, contenevano prodotti altamente tossici e dannosi per la salute del consumatore. In aggiunta la merce non conteneva informazioni considerate basilari come la provenienza del prodotto o ancora i dati di importazione.

In seguito al sequestro della merce è scattata la segnalazione del legale responsabile della società alla Camera di Commercio che ha provveduto a fare una sanzione che arriva fino a 25.823 euro. I prodotti infine verranno analizzati approfonditamente in laboratorio grazie anche alla collaborazione con Adiconsum Veneto e Unioncamere.

