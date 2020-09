Palermo, donna positiva: tamponi per 100 invitati ad un matrimonio

La donna è risultata positiva dopo aver partecipato ad un matrimonio. 100 invitati hanno dovuto sottoporsi a tampone.

Una donna è risultata positiva al Coronavirus a Palermo, qualche giorno dopo essere stata ad un matrimonio. Altri 100 invitati alle nozze hanno dovuto effettuare il tampone. I casi di Covid-19 nella zona sono in continua crescita e la preoccupazione sta salendo.

Palermo in questo momento è una città particolarmente colpita e i numeri sembrano continuare a salire. Dopo la positività accertata della donna è partito immediatamente il protocollo per effettuare tutti i controlli necessari.

Donna positiva a Palermo

Una donna di 61 anni è risultata positiva al Coronavirus dopo aver partecipato ad un matrimonio, che si è svolto in un paesino della provincia. La festa di nozze è andata bene, la donna era in salute e non aveva ancora accusato alcun sintomo.

Dopo qualche giorno si è presentata al pronto soccorso del Policlinico di Palermo con febbre e astenia. La donna ha effettuato immediatamente il tampone ed è risultata positiva al Covid- 19, per poi essere ricoverata.





La donna, durante la cerimonia a cui ha partecipato, si sentiva benissimo.

Dopo qualche giorno, però, ha iniziato ad accusare qualche sintomo, tra cui la febbre e una particolare stanchezza fisica che non aveva mai provato. La donna è stata ricoverata e l’Asp sta eseguendo i controlli su tutti gli invitati di quel matrimonio, che sono più di 100 persone. Il numero di casi a Palermo si sta aggravando e al momento preoccupa anche l’aumento dei ricoveri e il collasso della terapia intensiva al Covid Hospital del Cervello.

Il numero di contagi ha superato quello di Catania, che fino a poco tempo fa era la città più allarmante in Sicilia.