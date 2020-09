Arezzo, studente di 16 anni cade da lucernario vicino a scuola: è grave

Durante il primo giorno di scuola, uno studente di 16 anni è caduto da un lucernario sul tetto attiguo all'istituto che frequenta a Sansepolcro.

Ad Arezzo uno studente sedicenne cade da un lucernario vicino all’istituto superiore da lui frequentato: immediato il ricovero al Careggi di Firenze. Il giovane ha riportato diversi traumi e fratture. Anche per lui, come per oltre 5 milioni di studenti italiani, era il primo giorno di scuola dopo la lunga interruzione dovuta all’emergenza coronavirus.

Arezzo, studente cade da lucernario

L’emozione della ripresa si è trasformata in un incubo per uno studente di Arezzo e i suoi compagni. Il sedicenne è caduto da un lucernario sul tetto attiguo all’istituto professionale Buitoni di Sansepolcro, che il ragazzo frequenta.

È successo nella mattina di lunedì 14 settembre, intorno alle 10.30.

Immediati i soccorsi: per il giovane è stato necessario il trasporto in elisoccorso. Il 16enne è arrivato in codice 2 all’ospedale Careggi. Il quadro clinico riporta diversi traumi e fratture. Le sue condizioni sono state definite gravi. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco.

Con loro le forze dell’ordine, che dovranno far luce sull’accaduto.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente in cui l’adolescente è rimasto coinvolto. Non è chiaro, infatti, per quale motivo lo studente si trovasse lontano dall’aula. Secondo le prime informazioni rese note, sarebbe uscito da una finestra della scuola per poi salire sul tetto di una ditta contigua. Tuttavia, il lucernario si sarebbe improvvisamente rotto mentre il ragazzo era sopra, precipitando da un’altezza di circa sei metri.





E sempre nell’Arentino, a Subbiano, gli alunni della primaria Pertini e di quella Righi non hanno potuto far ritorno sui banchi di scuola. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata la notizia di un caso di positività tra il personale docente.