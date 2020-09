Un docente di una scuola superiore di Monfalcone è risultato positivo al coronavirus, constringendo all'isolamento 115 alunni di cinque classi.

Allerta sanitaria a Monfalcone, dove nella giornata del 14 settembre un docente dell’Isis Michelangelo Buonarroti è risultato positivo al tampone per il coronavirus, facendo scattare l’isolamento domiciliare per 115 studenti di cinque classi diverse dell’istituto. A quanto risulta il professore non avrebbe contratto il virus a scuola, ma all’interno del proprio ambiente familiare a seguito del contatto con una persone proveniente dall’Europa dell’Est e anch’essa positiva.





Coronavirus, docente positivo a Monfalcone

L’annuncio della positività del docente è stato fatto dal vicepresidente con delega alla Salute del Friuli-Venezia Giulia Riccardo Riccardi e dal’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen, i quali hanno precisato come il contagio non sia avvenuto all’interno delle mura scolastiche.

Secondo quanto emerso attraverso l’indagine epidemiologica infatti, il professore avrebbe contratto il virus dalla moglie, che ha sua volta era stata contagiata dalla badante della madre, recentemente tornata dalla Romania.

Dopo aver scoperto il primo caso di positività al coronavirus, le autorità sanitarie hanno immediatamente provveduto a effettuare il tampone su tutti i soggetti con i quali vi erano stati dei contatti, tra cui il professore che è stato testato nella giornata dell’11 settembre.

Il tampone è stato eseguito sul docente a cinque giorni dall’inizio delle lezioni nell’istituto superiore e pertanto a seguito della conferma delle positività sono stati posti in isolamento fiduciario 115 alunni. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha in seguito precisato come anche gli studenti saranno a breve sottoposti ai test, al fine di contenere il più possibile un’eventuale diffusione del contagio.