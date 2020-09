Una scuola di elementare di Fosdinovo in provincia di Massa, è stata chiusa dopo solo mezz’ora. Un’alunna è risultata positiva.

Una scuola elementare in provincia di Massa è stata chiusa dopo solo mezz’ora dall’inizio della prima giornata di lezioni. Una bambina ha ricevuto infatti nella mattinata del 14 settembre l’esito della positività al Coronavirus. L’alunna non si era presentata in classe, ma nei giorni precedenti la bambina aveva frequentato i corsi di prescuola insieme ad altri suoi compagni.

Anche il padre della bambina era stato ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale di Massa. In seguito alla notizia della bambina risultata positiva sono stati messi in quarantena 18 studenti e i loro insegnanti.





A Massa una scuola è chiusa

L’ufficio d’igiene che ha disposto la quarantena dei 18 bambini ha dichiarato: “La struttura di Igiene e sanità pubblica della Lunigiana, che ha gestito questa situazione insieme al personale scolastico ed al sindaco di Fosdinovo Camilla Bianchi ha già effettuato l’indagine epidemiologica su tutti i bambini e sulle 3 insegnanti. Nei prossimi giorni i 18 bambini e le 3 insegnanti saranno sottoposti a tampone e verranno poi prese le decisioni del caso”.