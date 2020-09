Primo giorno di scuola per 5,6 milioni di ragazzi: le istituzioni celebreranno il rientro a Vo' Euganeo.

Dopo sei mesi di lezioni a distanza, per 5,6 milioni di alunne e alunni lunedì 14 settembre sarà il giorno del rientro a scuola. Tra restrizioni, incertezze e regole anti contagio, è tanta la voglia di tornare sui propri banchi.

Rientro a scuola

Stando ai dati del Ministero dell’Istruzione sono oltre 8,3 milioni le studentesse e gli studenti presenti a scuola nell’anno scolastico 2020/2021. Ma alcune regioni hanno optato per posticipare l’avvio delle lezioni in presenza dopo la tornata elettorale del 20-21 settembre, motivo per cui tre milioni di ragazzi dovranno attendere ancora qualche giorno per l’inizio ufficiale.

I primi dati elaborati parlano di 7.507.484 studenti negli istituti statali e di circa 860 mila in quelli paritari.

I primi, di cui fanno parte 876.232 iscritti alla scuola dell’infanzia, 2.384.026 alla primaria, 1.612.116 alla secondaria di primo grado e 2.635.110 alla secondaria di secondo grado, saranno distribuiti in 369.048 classi. La maggior parte dei ragazzi delle secondarie di secondo grado statali frequenteranno un liceo (in totale 1.327.443): 830.860 risultano poi iscritti ad un istituto tecnico mentre 476.807 ad un professionale.





La cerimonia a Vo’ Euganeo

Per celebrare l’inizio del nuovo anno scolastico alcune delegazioni di studenti si riuniranno a Vo’ Euganeo in rappresentanza di tutte le scuole italiane insieme al Presidente della Repubblica Mattarella e al ministro dell’Istruzione, Azzolina.

Presenti anche il Presidente del Senato Casellati e il ministro D’Incà nonché alcune personalità simbolo dell’italianità. Tra queste l’attore Alessio Boni, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini e le campionesse di nuoto Simona Quadarella e Benedetta Pilato. Ma anche il soprano Katia Ricciarelli, la cantautrice Levante, il cantautore Leo Gassmann e il gruppo Il Volo. La cerimonia inizierà alle 16:30 e sarà trasmessa su Rai Uno.