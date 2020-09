Chiusa una parte del plesso Garibaldi di Subbiano per un caso di Covid-19.

Il primo giorno di scuola è saltato alle elementari di Subbiano (Arezzo) a causa del coronavirus. Tutti a casa gli alunni della primaria Pertini e di quella Righi. A partire dal 14 settembre e, molto probabilmente, per diversi altri giorni, parte del plesso “Garibaldi” di Subbiano rimarrà chiuso.

La notizia del blocco delle lezioni è stata ufficializzata sul sito dell’istituto. Il sindaco Ilaria Mattesini ha dichiarato: “Purtroppo è di pochissime ore fa la notizia ricevuta dalla Asl di Arezzo che tra il personale docente della scuola primaria di Subbiano è stato accertato un caso positivo al Covid-19”.

Subbiano, salta il primo giorno di scuola

Una parte del plesso Garibaldi resterà chiusa. La dirigente scolastica Paola Vignaroli, sul sito dell’istituto comprensivo Garibaldi, ha spiegato: “Si comunica che, a seguito di un caso positivo tra il personale docente della scuola primaria, nei plessi sottostanti del nostro Istituto sarà sospesa l’attività didattica in presenza dal giorno 14 settembre, in attesa delle ulteriori indicazioni che verranno date dall’autorità sanitaria: scuola primaria “Pertini” – tutte le classi (cubo/castello/janus)attività in presenza sospesa; scuola primaria “Righi” – tutte le classi attività in presenza sospesa”.





Le altre scuole faranno lezione regolare

Nella comunicazione della dirigente scolastica Paola Vignaroli si legge ancora: “Gli insegnanti nella mattinata di lunedì 14 settembre daranno comunicazione nelle classroom circa le modalità di gestione della didattica a distanza. Le altre scuole primarie, le scuole dell’infanzia e la scuola secondaria del nostro Istituto svolgeranno attività regolare”.