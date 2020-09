La scuola per loro non riparte in sicurezza per i figli: scatta la protesta dei genitori delle elementari di Ponte a Egola.

Oggi, 14 settembre, in alcune regioni italiane riaprono le scuole, una ripartenza quanto mai delicata vista la pandemia ancora in corso. Non sono inoltre mancate le proteste dei genitori che, in alcuni casi, hanno impedito ai propri figli di entrare a scuola per le gravi carenze organizzative palesate nella ripartenza.

Nello specifico, alle elementari di via Gioberti a Ponte a Egola, in provincia di Pisa, i genitori dei ragazzi della V^B hanno dato vita ad un una protesta. “Dopo due progetti di allestimento di una classe naufragati per la ‘scoperta’ di mura portanti, i nostri figli ancora non hanno una sistemazione – dicono – Per questo vogliamo parlare subito con un dirigente”. La soluzione trovata in extremis, dopo errori e ritardi, era di collocare la classe in un’aula con dimensioni ridotte (e quindi con l’obbligo di indossare la mascherina) per due ore al giorno, e poi all’esterno per il resto della mattinata.

Soluzione, a quanto pare, non condivisa dai genitori.

Scuola, la protesta dei genitori

Una protesta non isolata, infatti anche i genitori di un’altra quinta, la V^C, dopo aver accompagnato i bambini a scuola e averli fatti entrare in una classe che non ritenevano idonea, hanno chiamato i vigili del Fuoco per una perizia sugli spazi allestiti per i loro figli.

“Ci dicono di fidarci dei tecnici – dicono anche loro, sempre di fronte al cancello. – Ma dopo aver progettato di buttar giù pareti più rivelatasi portanti, voi vi fidereste?”.





Fra i dubbi dei genitori dei bimbi entrati, sistemati in una ex aula di informatica, l’assenza di personale Ata e di un bagno al piano, di scale di emergenza, ma anche la presenza di un ballatoio e di una ringhiera ritenuta troppo bassa.