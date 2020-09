Lo accoltella perchè parcheggia in doppia fila e non riesce ad uscire con il furgone: l'accusa è di tentato omicidio.

Un gravissimo episodio di tentato omicidio si è verificato a Bologna, dove un uomo di 34 anni è stato accoltellato al collo per un parcheggio in doppia fila. L’episodio è avvenuto nella giornata di domenica 13 settembre a Bologna, zona Savena. Il 34enne aveva parcheggiato in malo modo la propria automobile e la sua sosta impediva ad un furgone, evidentemente di fretta, di passare.

L’autista del furgone ha chiesto all’automobilista di spostarsi, ma di fronte a un secco rifiuto ha perso la testa. Ne è seguita un’accesa discussione che è poi sfociata nell’accoltellamento dell’uomo in doppia fila.

Lo accoltella perchè in doppia fila

Stando alle ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine che hanno visionato le telecamere di sorveglianza della zona e sentito il racconto dei testimoni, l’aggressore, 66 anni, avrebbe trascinato fuori dall’abitacolo il trentaquattrenne e l’avrebbe tempestato di pugni.

Solo dopo il violento pestaggio, il 66enne avrebbe estratto il coltello e avrebbe colpito la sua vittima al collo.





Immediato l’intervento del 118 che ha bloccato la fuoriuscita del sangue del 34enne e provveduto a ricucire la ferita. Intanto, la polizia ha cercato l’aggressore trovandolo poco dopo in una strada parallela, chiuso nel suo furgone in evidente stato di shock per quello che aveva fatto.

Il 66enne è un cittadino italiano ed ha alle spalle alcuni precedenti penali che complicano ancor di più la sua posizione. E’ stato arrestato e portato alla Dozza con l’accusa di tentato omicidio.