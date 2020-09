Spara colpi in aria per allontanare i clienti. Succede nel centro di Torino: il titolare del pub aveva dei precedenti.

Per intimidire alcuni clienti che cercavano un portafogli smarrito, il titolare di un pub di Torino spara alcuni colpi in aria. È successo in una birreria del centro città. Secondo gli inquirenti, il proprietario avrebbe precedenti penali alle spalle.

Torino, titolare di un pub spara per intimidire

L’episodio è avvenuto domenica 13 settembre. Dopo l’orario di chiusura del pub, alcuni sui clienti sarebbero ritornati per ricercare un portafogli smarrito. Eppure, il proprietario del locale, un uomo di s60 anni, non avrebbe apprezzato la cosa. Secondo le prime testimonianze raccolte, quando si sono avvicinati per chiedere di poter rientrare nel locale, sarebbe scoppiata una lite violenta. Il titolare non avrebbe fatto rientrare i suoi clienti nel locale e costoro avrebbero cominciato a discutere animatamente con lui.

I colpi di pistola nel pub

Stanco della lite che stava degenerando, il titolare del pub avrebbe impugnato una pistola e sparato in aria per intimidire i clienti. Gli uomini hanno riferito agli agenti che tentavano solo di recuperare un oggetto prezioso, smarrito dopo una serata passata al pub. Tutto il quartiere di Borgo Vittoria a Torino ha avvertito gli spari in maniera indistinta. Poco dopo sono intervenuti i Carabinieri, che hanno trovato nello zaino del titolare un revolver Smith & Wesson, calibro 38 con 5 proiettili e un bussolo inserito nel tamburo, oltre ad altre tre munizioni dello stesso calibro.

Gli agenti hanno, inoltre, scoperto che l’arma era stata rubata nel 2014.





Il proprietario del locale è stato arrestato. Starà ora al Ris di Parma verificare se l’arma sia già stata utilizzata per commettere altri reati. L’uomo, 60 anni, dovrà rispondere di detenzione e porto abusivo di armi, minaccia aggravata e ricettazione.