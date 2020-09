Sistema informatico online e bancario di Unicredit down da questa mattina. Non si contano i disagi ai clienti della banca.

Da questa mattina Unicredit down, con tutta una serie di enormi difficoltà nella gestione ed erogazione dei servizi finanziari online della banca associate agli innumerevoli disagi che i clienti hanno riscontrato in tutta Italia. Il servizio di assistenza clienti Unicredit – che a marzo ha lanciato la sospensione del mutuo per famiglie ed imprese colpite dal Covid – è stato letteralmente preso d’assalto sin dalle prime ore di oggi 14 settembre, quando molti clienti della banca hanno dovuto constatare con grande sorpresa di non poter accedere al proprio conto corrente e hanno da subito lanciato su Twitter l’hashtag #unicreditdown.

Dopo tantissime segnalazioni giunte sugli account social del gruppo bancario italiano che conta con più di 26 milioni di clienti, l’Unicredit da qualche ora si è decisa a rispondere cercando in ogni modo di tranquillizzare i propri utenti: “L’anomalia è in corso di risoluzione” si legge in un tweet di risposta ad un cliente.

Unicredit down, forti disagi

Da stamane 14 settembre non è stato possibile, né sul sito Unicredit né via app, non solo accedere al proprio profilo, tantomeno effettuare alcun tipo di operazione . I sistemi Unicredit in tilt non sono stati solo quelli relativi ai servizi digitali dell’online banking, ma l’anomalia informatica, a detta dei tanti post apparsi sui social, si è estesa anche ai servizi di prelievo nei bancomat, che, in certi casi andavano a singhiozzo, mentre in altri è stato impossibile prelevare denaro contante.

Dai social network provengono le lamentele e i casi più eclatanti provocati da Unicredit in tilt. C’è chi avrebbe dovuto pagare la rata dell’assicurazione auto in scadenza ma è rimasto impossibilitato dal prelievo in contanti che non andava sia dal pagamento tramite Pos che non funzionava; c’è chi racconta delle filiali del gruppo prese d’assalto da chi cercava di ricevere informazioni fino al caso di un cliente che ha dovuto ,causa Unicredit down, pagare la spesa online con una carta di credito associata a crypto valute.

Lo scorso aprile era toccato al sito Inps andare in down, con il presidente Pasquale Tridico che in quella occasione aveva denunciato un attacco hacker ai danni del proprio sistema informatico.