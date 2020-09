Coronavirus, chiusa stazione di Polizia a Napoli: 11 agenti positivi

La stazione San Lorenzo della Polizia Municipale di Napoli è stata chiusa a seguito della positività al coronavirus di 11 agenti che vi lavoravano.

Continua l’emergenza sanitaria a Napoli, dove la stazione di San Lorenzo della Polizia Municipale è stata chiusa dopo l’emersione di un casi di coronavirus tra gli agenti che vi lavoravano al suo interno. Al momento oltre ai militari positivi ci sono anche altri 143 impiegati comunali della stazione che sono stati posti in isolamento domiciliare.

L’edificio ospita infatti oltre alla stazione anche gli uffici dell’anagrafe del Comune di Napoli, dove vengono effettuati i cambi di residenza e i rinnovi delle carte d’identità.





Coronavirus, chiusa stazione di Polizia a Napoli

Stando a quanto riportato dagli organi di informazione il mini focolaio della stazione sarebbe iniziato lo scorso 7 settembre, quando un militare residente a Formia avrebbe avvertito sintomi febbrili risultando in seguito positivo al tampone prescrittogli dal medico.

Successivamente a questo primo caso sono stati eseguite analisi sui colleghi entrati contatto con l’agente, che hanno fatto emergere la positività di altre dieci persone fortunatamente asintomatiche.

Sul caso è intervenuto direttamente il comandante Alfredo Maraffino, che ai microfoni dei giornalisti ha spiegato: “La macchina dei controlli è partita come prevede la normativa è già stata fatta la sanificazione dell’edificio, la seconda in 7 giorni, tutto lo stabile è stato disinfettato.

Sono stati eseguiti tutti i protocolli di sicurezza per evitare che il focolaio si potesse allargare. Abbiamo sottoposto a tampone tutto il personale dell’Unità Operativa, e i test sono terminati stamattina. Ora siamo in attesa di conoscere gli esiti. Gli 11 positivi finora riscontrati sono tutti asintomatici“. Al momento non è ancora chiaro quando la stazione potrà riaprire, tanto che le autorità stanno vagliando la possibilità di spostare alcuni uffici in altri reparti di Polizia della città.