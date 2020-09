Disabile aggredito in casa a Fermo: ha riportato ferite e trauma cranico

Un anziano disabile è stato aggredito nella sua abitazione in provincia di Fermo: tre malviventi lo hanno massacrato di botte.

Attimi di paura a Lido Tre Archi, comune in provincia di Fermo, dove un disabile di 76 anni è stato aggredito brutalmente e picchiato con calci e pugni. Le forze dell’ordine si stanno impegnando per cercare i suoi aggressori.

Disabile aggredito in provincia di Fermo

L’uomo si trovava all’interno della sua abitazione in via La Malfa quando tre persone hanno suonato al suo campanello. Dato che le voci gli sono sembrate familiari, si è avvicinato alla porta con la sua sedia a rotelle su cui è costretto da una grave patologia. Ma è stato improvvisamente scaraventato a terra da una violenta spallata.

I tre soggetti hanno quindi fatto irruzione nel suo appartamento e hanno iniziato a sferrargli ferocemente calci e pugni.

L’uomo ha così iniziato a urlare, cosa che ha attirato l’attenzione di un vicino il quale ha subito lanciato l’allarme. In breve tempo sono giunti sul posto i sanitari del 118 e della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio che hanno fornito le prime cure al 76enne. Lo hanno poi trasportato Pronto Soccorso dell’ospedale di Fermo.

Qui i medici gli hanno diagnosticato ferite lacero contuse in tutto il corpo, in particolare al capo, alla schiena e alle gambe, nonché un forte trauma cranico. Nel mentre gli uomini delle forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire alle identità dei tre malviventi. Dopo aver raccolto le testimonianze dei residenti ed effettuato i rilievi degli specialisti della Scientifica, attendono di parlare con l’anziano sperando che fornisca ulteriori dettagli che permettano di rintracciarli.

Secondo una prima ricostruzione tra essi ci sarebbero persone da lui conosciute che avrebbero voluto vendicarsi di qualcosa.