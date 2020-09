Insegnante della materna positivo a Gorizia: bimbi isolati e 50 tamponi

Cinquanta bimbi di una scuola materna di Gorizia sono in isolamento dopo che un loro insegnante è risultato positivo al coronavirus.

L’insegnante di una scuola materna di Gorizia è risultato positivo al coronavirus. I bimbi che la frequentano sono stati posti in isolamento in attesa di effettuare il tampone e di sanificare gli spazi. Si tratta del secondo caso del genere riscontrato in Friuli Venezia-Giulia dopo la riapertura delle scuole per l’infanzia.

Insegnante positivo a Gorizia

L’uomo, residente a Manzano, ha scoperto di aver contratto il virus grazie al test sierologico. Avendo questo riscontrato gli anticorpi sintomo di un’infezione in corso, le autorità sanitarie gli hanno fatto un tampone che ha confermato la sua positività. Come previsto dal protocollo la scuola è stata chiusa per la sanificazione di tutti gli ambienti.

L’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina ha inoltre avviato una campagna per effettuare i tamponi alle persone coinvolte, circa una cinquantina tra genitori, personale ed alunni.

I primi a sottoporsi alle analisi, come ha spiegato il vicegovernatore Riccardo Riccardi, saranno gli adulti. Solo in seguito si proseguirà sui più piccoli perché “le probabilità di contagio dei bambini sono molto scarse“.





Come ha fatto sapere l’azienda territoriale, i test saranno eseguiti a partire da quattro giorni dopo l’ipotetico contatto in modo da ridurre la possibilità di falsi negativi e ottenere risultati attendibili.

Soltanto il giorno prima, sempre nel goriziano, si era verificato un caso analogo tra i docenti dell’Isis Michelangelo Buonarroti di Monfalcone. Essendoci tra loro un positivo, cinque classi dell’istituto per un totale di 115 alunni sono stati posti in quarantena.