Meteo, ancora un weekend di fuoco: c’è l’anticiclone africano

Anticiclone africano in tutta Europa: il meteo del weekend è per gli amanti del mare in bassa stagione.

Se è vero che l’estate 2020 aveva faticato un po’ a stabilizzarsi a livello metereologico, lo stesso non si può dire in merito alla sua durata con un settembre che fin qui sta mettendo in difficoltà i molti che, avendo finito le ferie, hanno ripreso a lavorare.

Caldo, afa e soprattutto dei veri e propri weekend di fuoco. Le previsioni meteo del prossimo fine settimana sembrano confermare quanto già avvenuto negli scorsi, con un anticiclone africano che in tutto il Vecchio Continente sta provocando un rialzo termico non poco indifferente con le temperature massime che registrano valori sopra la media di quasi 6°C e di oltre 10°C in Europa.

Meteo, nel weekend torna l’anticiclone africano

Nello specifico nella giornata di sabato in quasi tutta Italia si registrerà bel tempo prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud e con più nubi o a tratti coperto al Nord, specie sul Triveneto e sui settori prealpini. Le temperature misureranno valori massimi fino a 30°C al Centro-Sud, qualche grado in meno invece al Nord per via di una maggior presenza della nuvolosità.



Domenica sarà il naturale seguito del giorno precedente a livello metereologico. Al Centro-Sud ancora cielo ben soleggiato e con temperature fino a 30°C, specie in Toscana e Lazio, mentre al Nord farà meno caldo a causa della maggiore presenza di nubi. La situazione peggiore nel Nordovest dove si potranno avere delle precipitazioni sui rilievi. Con l’inizio della prossima settimana, e soprattutto da martedì 22, giorno dell’equinozio, giungerà dopo tanto tempo una perturbazione atlantica.