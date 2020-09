Omicidio Caivano, Ciro: “Abbiamo lottato per amore e abbiamo vinto”

"Abbiamo sempre lottato per amore e abbiamo vinto”: è il nuovo messaggio che Ciro Migliore ha dedicato alla sua Paola.

Mentre proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio di Caivano, secondo l’ordinanza il fratello di Maria Paola avrebbe inseguito per 16 minuti lo scooter sul quale la sorella viaggiava con Ciro. In seguito alla morte della giovane, il fidanzato le dedica un altro messaggio d’amore.

Omicidio Caivano, nuovo messaggio di Ciro

“Mi manca tutto di te”, aveva detto Ciro dopo la morte della sua Paola. Continuano i pensieri dedicati alla fidanzata così ingiustamente strappata alla vita, uccisa dal fratello che non accettava la relazione intrapresa.

Dopo l’incidente di venerdì 11 settembre, non passa attimo in cui i pensieri di Ciro non siano rivolti alla sua fidanzata. “Amate, amatevi sempre, non vergognatevi mai di niente, affrontate le difficoltà, lottate sempre per amore, sempre”, ha scritto Ciro in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui si vede la coppia immortalata in alcuni momenti di felicità, tra baci e abbracci.

Ricorda la storia con Paola e aggiunge: “Noi abbiamo sempre lottato per amore, però posso dire che abbiamo vinto, amore mio”.





Il giovane, ancora in ospedale perché rimasto ferito nell’incidente, dopo la morte di Paola aveva scritto: “Amore mio, oggi sono esattamente tre anni di noi.

Tre anni a prenderci e lasciarci in continuazione. Avevo la mia vita come tu avevi la tua, ma non abbiamo mai smesso di amarci. Dopo tre anni ti stavo vivendo, ma la vita mi ha tolto l’amore mio più grande, la mia piccola. Non posso accettarlo. Perché Dio non ha chiamato me? Perché proprio a te, amore mio”. Ciro non ha mai nascosto lo strazio e il dolore: “Non riesco più a immaginare la mia vita senza te, non ci riesco.

Non riesco più a dormire. Penso a te 24 ore su 24 amore mio, mi manchi, mi manchi tantissimo. Eri l’unica per me, l’unica che mi amava veramente. Non posso accettarlo ancora, non ci riesco. Mi mancano le tue carezze, mi manca quanto mi svegliavi la mattina a darmi fastidio. Mi manca tutto di te, non ho mai smesso di amarti dal primo giorno che ti ho vista, ti amerò per sempre piccola mia“.