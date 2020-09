Sull’omicidio di Willy, sono spuntati i nomi di altre persone amici dei fratelli Bianchi che erano presenti alla rissa, ma non avevano fatto nulla.

Sull’omicidio di Willy potrebbe esserci una svolta. Oltre ai fratelli Gabriele e Marco Bianchi, a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli potrebbero spuntare altri nomi sulla lista. Si parla di persone che pur non avendo di fatto colpito fisicamente Willy, nel momento della rissa erano rimasti a guardare.

Non avrebbero quindi fatto nulla per impedire che succedesse il tragico evento. Al momento le persone che potrebbero finire nella lista degli indagati sarebbero quattro e potrebbero rispondere alla legge per omissione di soccorso. Secondo quanto riportato dal Messaggero, tra i potenziali indagati potrebbe esserci l’uomo che è fuggito alla guida di un suv insieme ad altre persone.



Omicidio Bianchi, spuntano nuovi complici

Potrebbero essere quattro le persone che finirebbero nella lista degli indagati per l’omicidio di Willy. Si parla in particolar modo dell’uomo che è fuggito alla guida di un Suv insieme ad altre cinque persone. Sarebbe stato proprio lui a chiamare i fratelli Bianchi come rinforzo. C’è poi l’attenzione anche sulla quarta persone che assieme agli altri ragazzi e ai due fratelli sarebbe fuggita a bordo di un’Audi Q7 di proprietà della cognata dei fratelli Bianchi.

Nel frattempo i fratelli Bianchi insieme a Mario Pincarelli rimarranno al carcere di Rebibbia in isolamento così come richiesto dai loro legali. Il motivo sarebbe da ricollegare al fatto che la vicenda ha avuto una grande risposta dall’opinione pubblica oltre che dai detenuti. Questo potrebbe mettere di fatto a repentaglio l’incolumità dei tre ragazzi che rischierebbero violenza e minacce.

Francesco Belleggia si trova invece agli arresti domiciliari.