Il sacerdote don Roberto Malgesini, noto come prete degli ultimi, è stato ucciso a Como con una coltellata alla schiena.

Tragedia in pieno centro a Como, dove il sacerdote don Roberto Malgesini è stato accoltellato e ucciso da un cittadino che si è poco dopo costituito alle forze dell’ordine. Il dramma si è consumato intorno alle 7 di martedì 15 settembre 2020 in piazza San Rocco, proprio sotto l’abitazione dove il prete risiedeva.

Sacerdote ucciso a Como

Il corpo di don Roberto, 51 anni, è stato trovato steso a terra con una profonda ferita alla schiena provocata da un’arma da taglio nella salita che porta alla chiesa. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei passanti per sperare che riuscissero a rianimarlo. Ma purtroppo i sanitari giunti sul posto con ambulanze e automedica non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Mentre le forze dell’ordine si stavano adoperando per rintracciare l’assassino, quest’ultimo si è costituito alla caserma dei Carabinieri e avrebbe confessato il delitto.

Si tratta di un senzatetto di origini straniere che secondo quanto appreso soffre di problemi psichici e di cui non si conoscono ancora le generalità. Poco lontano dal luogo dell’omicidio la Polizia scientifica ha trovato anche un coltello insanguinato, quello che l’uomo ha utilizzato per uccidere il sacerdote.

Subito informato della tragedia, sul posto è giunto anche il vescovo Oscar Cantoni. “Di fronte alla tragedia la chiesa di Como si stringe in preghiera per il suo prete e per chi lo ha colpito a morte“, ha fatto sapere la diocesi. Originario della Valtellina, don Roberto era noto come il sacerdote degli ultimi. Schivo e riservato, aveva rivolto tutto il suo impegno ad aiutare gli emarginati. Coordinava anche il gruppo di volontari che tutte le mattine si preoccupavano di portare la colazione ai senzatetto della città.