Stupro Matera, padre di una ragazza: “Vicenda terribile e ferite devastanti”

Il padre di una delle due ragazze vittime dello stupro di Matera si è augurato pene esemplari per gli otto indagati.

Il padre di una delle ragazze inglesi violentate a Marconia, in provincia di Matera, ha sottolineato come lo stupro, per cui risultano indagati otto soggetti, rimarrà per la figlia una ferita indelebile che inevitabilmente segnerà il resto della sua vita.

Ha poi ripercorso il racconto della giovane dopo la violenza subita il 6 settembre 2020.

Stupro Matera: parla padre di una ragazza

L’uomo, originario di Marconia ma emigrato in Inghilterra quarant’anni prima, ha spiegato di aver saputo di quanto successo direttamente dalla ragazza. “A malapena riusciva a parlare. Mi diceva frasi strane che non capivo. Piangeva, era sconvolta“, ha spiegato. Non è riuscita a confessarle quanto accaduto, così glielo ha accennato suo fratello e a quel punto gli è cascato il mondo addosso.

Si è quindi precipitato in Italia per stare vicino alla figlia, definita una ragazzina molto forte, energica e intelligente. Nessuna pietà da parte sua per le persone accusate dello stupro che spera abbiano una condanna esemplare. “Sono degli sbandati, dei delinquenti“. Così li ha definiti prima di invitarli a pentirsi e avere finalmente l’occasione di chiudere con il passato e ricominciare una nuova vita.

Questa situazione, ha continuato, dovrebbe spingere le loro famiglie, la comunità e le istituzioni ad aprire gli occhi e accorgersi del malessere che c’è nei giovani del paese.

Dopo aver ricevuto insieme alla moglie tanta solidarietà dai compaesani, non ha potuto fare a meno di definire quanto successo una vicenda terribile e una ferita devastante che “temo che non si rimarginerà mai“. Un episodio che impedirà alla figlia di aver stampato sulle labbra quel sorriso luminoso come le stelle che la contraddistingueva.