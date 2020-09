Anziano picchiato a Vicenza: era intervenuto per sedare una lite

Picchiato per aver tentato di sedare un lite, la vittima è un anziano di Vicenza.

Un signore anziano di 73 anni è stato brutalmente picchiato da un giovane di 25 anni. L’episodio è avvenuto a Vicenza – nella zona del mercato ortofrutticolo – e la vittima era entrata in contatto con il ragazzo nel tentativo di sedare la lite dell’aggressore con la fidanzata. L’intera colluttazione è stata filmata da alcuni residenti della zona e, proprio grazie alla ripresa effettuata, è stato possibile risalire al responsabile della violenza che è stato arrestato con l’ipotesi di reato di lesioni aggravate.

Il 73enne è stato dapprima soccorso dai passanti e successivamente, con l’arrivo dei sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale San Bortolo dove è stato ricoverato per una frattura al femore e sospette lesioni al capo.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco: “Un episodio assolutamente da condannare – ha dichiarato il primo cittadino berico – che vede protagonista in negativo una persona già conosciuta dalle Forze dell’ordine per vari reati. Voglio esprimere solidarietà all’anziano picchiato e mi auguro possa guarire al più presto. Mi congratulo con gli uomini della Polizia di stato che sono prontamente intervenuti individuando e arrestando l’aggressore. Episodi come questo confermano che qualcosa non va da un punto di vista giudiziario e sulla certezza della pena”.





Duro anche il commento di Presidio Vicenza, il raggruppamento nato nel capoluogo da una costola di Forza Nuova, che diffondendo per primo il video ha scritto in un nota: “Questo caso assume i connotati di un vero e proprio tentato omicidio nei confronti di una persona anziana, colpita violentemente prima al volto e poi alla testa.

Vogliamo precisare che se l’individuo verrà rilasciato come avviene di solito, ci sentiremo legittimati a mettere fine a questa farsa sistematica che ci obbliga ad una giustizia fai da te”.