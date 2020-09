Un bambino di quattro anni è morto a Donoratico, in provincia di Livorno, dopo essere stato investito da un autobus mentre attraversava la strada.

Tragedia a Donoratico, frazione di Castagneto Carducci in provincia di Livorno, dove un bambino di soli quattro anni è morto dopo essere stato investito da un autobus mentre attraversava la strada in sella alla sua bicicletta. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 12:30 di mercoledì 16 settembre, all’incrocio tra via Mazzini e via Vittorio Veneto, e nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari per il piccolo non c’è stato nulla da fare e ha perso la vita per la gravità delle ferite riportate.





Livorno, bambino muore investito da un autobus

Stando a quanto riportato dagli organi di informazione locale sulla base delle prime ricostruzioni, il bambino avrebbe attraversato improvvisamente la strada a bordo della sua bicicletta proprio mentre stava sopraggiungendo un messo adibito al trasporto scolastico, che purtroppo non ha potuto fare nulle per evitarlo.

Il piccolo sarebbe infatti sbucato tra le macchina parcheggiate sul bordo della carreggiata, rendendo quasi impossibile il suo avvistamento da parte del conducente dello scuolabus.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Venturina, della Croce Rossa di Donoratico e della Misericordia di San Pietro in Palazzi, nonché un elisoccorso successivamente resosi non necessario.

Nonostante i diversi tentativi di rianimarlo per il bambino non c’è stato nulla da fare e gli operatori sanitari li presenti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti in seguito anche gli agenti della Polizia Municipale di Castagneto Carducci, al fine di effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.