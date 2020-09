Dopo una festa di compleanno a San Giuseppe in Jato sono stati riscontrati sei casi positivi tra cui un cameriere e un neonato.

A San Giuseppe Jato, comune della città metropolitana di Palermo, le autorità sanitarie hanno registrato sei casi positivi dopo una festa di compleanno. Tra loro anche un neonato di soli 28 giorni ricoverato all’ospedale Cervello del capoluogo siciliano.

Casi positivi a San Giuseppe Jato

Il focolaio è scoppiato all’interno di un ristorante del paese, situato tra San Giuseppe Jato e San Cipirello, dove diverse persone si sono riunite per celebrare un diciottesimo. A distanza di qualche giorno però è risultato che sei partecipanti hanno contratto l’infezione compreso il cameriere che li ha serviti ed è entrato in maggiore contatto con loro.

Oltre a lui anche i parenti di un neonato, anch’egli risultato positivo e trasferito nel nosocomio palermitano.

A quanto risulta non sarebbe intubato in terapia intensiva. Come previsto dal protocollo il ristorante è stato chiuso per avviare la sanificazione.

A confermare la notizia è stato il sindaco Rosario Agostaro. Nel comunicare che l’azienda sanitaria ha riscontrato la positività di sei concittadini, ha spiegato che, eccetto il bimbo di 28 giorni, le persone non sono ospedalizzate ma in isolamento domiciliare presso le loro abitazioni. Ha inoltre sottolineato che le autorità hanno provveduto ad attivare tutte le procedure per il tracciamento delle persone che possono essere venute in contatto con i soggetti interessati.





Nel manifestare sostegno e affetto ai positivi, ha colto l’occasione per ricordare ai compaesani l’obbligo dell’uso della mascherina, il consiglio di evitare assembramenti, il rispetto del distanziamento sociale e l’adozione di comportamenti prudenti tali da non favorire il diffondersi del virus.