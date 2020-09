I consigli del virologo Guido Silvestri su come affrontare questo inverno, l'ultimo con il Covid.

Il virologo Guido Silvestri ha parlato del Coronavirus, spiegando che questo sarà l’ultimo inverno in cui le persone dovranno convivere con il virus e mantenere alta l’attenzione. Le parole di Silvestri fanno ben sperare, perché il prossimo anno probabilmente il mondo sarà libero da questa pandemia.

Per il momento, il virologo ha pensato di dare qualche utile consiglio per affrontare l’inverno nel migliore dei modi.

Guido Silvestri sul Coronavirus

“Ci stiamo avviando a quello che sarà la seconda (e credo ultima) stagione autunnale-invernale di convivenza con Covid-19. Le cose da fare sono poche e note” ha spiegato il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta.

In un post pubblicato su Facebook il virologo ha evidenziato quelle che sono le cinque cose importanti che l’Italia deve fare durante la stagione fredda. Come primo punto, Silvestri ha spiegato che bisogna portare avanti quelle che lui ha definito le 3T, ovvero testare, tracciare e trattare. Il secondo punto riguarda la preparazione a livello di medicina del territorio, dalle strutture ospedaliere e Rsa.

Guido Silvestri ha consigliato di rispettare l’igiene personale e usare le mascherine al chiuso e dove non è possibile il distanziamento personale. Ha consigliato, inoltre, il vaccino contro l’influenza e ha parlato degli anticorpi monoclonali per uso terapeutico e profilattico per soggetti a rischio ed operatori sanitari. Il virologo ha spiegato che l’estate è ormai finita e la vaccinazione non arriverà prima della prossima primavera, per cui tutti devono gestire questa sfida con grande intelligenza.

Silvestri è convinto che siamo in dirittura d’arrivo, ma è necessario un ultimo sforzo tutti insieme.