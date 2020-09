Nuovo allarme covid a Genova, dove risultano positivi un paziente e un medico dell'ospedale San Martino.

Nuovo allarme covid a Genova, dove un medico e un paziente dell’ospedale San Martino sono risultati positivi. La struttura ha immediatamente chiuso il reparto di Oncologia1 e di Medicina. Restano bloccati tutti i ricoveri e le visite ai pazienti.

Dal 15 luglio l’ospedale era covid free, e ora i dirigenti non nascondono certi timori. Attualmente si registrano 5 casi in tutta la struttura sanitaria.

Genova, due positivi al San Martino

Il covid torna a preoccupare la città di Genova: un paziente e un medico dell’ospedale San Martino sono risultati positivi al tampone. Come riporta la struttura, si tratta di uno specializzando del reparto “oncologia Medica 1” e un paziente dimissionario del reparto di Medicina.

Entramni i reparti sono stati chiusi e fino a data da destinarsi non sarà consentito il ricovero e la visita ai apzienti dell’ospedale. Ricordiamo che lo scorso 15 luglio 2020 l’ospedale era stato dichiarato covid free. Per questo motivo all’interno della struttura la situazione preoccupa più del previsto.



Preallarme

Solo qualche gironio prima nel reparto di gastroenterologia una 56enne era risultata positiva al coronavirus. Si trattava di una paziente “debolmente positiva al secondo tampone“.

In totale nella struttura si registrano 5 casi. L’azienda ospedaliera aveva già confermato che tutti i reparti sarebbero rimasti chiusi al pubblico per precauzione, fino all’esito negativo del secondo tampone. Per quanto riguarda le dimissioni, quest’ultime saranno garantite dopo negativizzazione del virus e i pazienti dovranno rimanere in isolamento fiduciario per 15 giorni.