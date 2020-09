Il pg ha chiesto il ripristino della condanna a 14 anni inflitta in primo grado ad Antonio Ciontoli nell'ambito della morte di Marco Vannini.

Il sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano ha chiesto una condanna a 14 anni di reclusione per Antonio Ciontoli con l’accusa di omicidio volontario nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Marco Vannini. Per la moglie Maria Pezzillo e i due figli Martina e Federico ha chiesto invece 9 anni e 4 mesi di carcere ritenendoli responsabili di concorso anomalo in omicidio volontario con dolo eventuale.

Marco Vannini: chiesta condanna per Ciontoli

Per quanto riguarda Antonio si tratta della condanna già inflitta in primo grado e ridotta nel primo processo d’Appello a cinque anni per omicidio colposo (e non più volontario). Stessa accusa che i giudici avevano avanzato anche per gli altri membri della famiglia, condannati a 3 anni. La Corte di Cassazione aveva però ordinato un altro processo di secondo grado per il riconoscimento dell’omicidio volontario accogliendo i ricorsi della Procura generale e delle parti civili.

Per i giudici la morte di Vannini fu infatti conseguenza del colpo di pistola sparato colposamente da Ciontoli, ma anche della “mancanza di soccorsi che, certamente, se tempestivamente attivati, avrebbero scongiurato l’effetto infausto“. La famiglia avrebbe messo in atto condotta omissiva nel segmento successivo all’esplosione di un colpo di pistola, ascrivibile soltanto ad Antonio, che, dopo il ferimento colposo, rimase inerte e disse quindi il falso ostacolando i soccorsi.





Si è quindi dato avvio all’udienza del processo d’Appello bis, al termine della quale il sostituto procuratore ha appunto chiesto di ripristinare quanto stabilito dal giudizio di primo grado.