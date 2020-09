Uno studente dello scientifico di Spoleto ha contratto il coronavirus: per tutti i compagni è stata disposta la quarantena.

Dopo che uno studente del liceo scientifico Volta di Spoleto (Umbria) è risultato positivo al coronavirus, i figli di 26 famiglie sono stati messi in isolamento. Si tratta dei compagni di classe del ragazzo, tutti avvisati telefonicamente della presenza di un caso di contagio in aula e in attesa che l’azienda sanitaria li contatti per un eventuale tampone.

Studente positivo allo scientifico di Spoleto

Già il primo giorno di scuola si parlava di casi sospetti a Spoleto quando è risultato che alcuni studenti sia delle superiori che di altri istituti avevano avuto contatti con un caso di positività. Esso riguarda una signora, nonna di più studenti delle scuole cittadine che l’avevano frequentata negli ultimi giorni.

I ragazzi sospettati di essere stati contagiati hanno dunque effettuato i test e sono risultati tutti negativi tranne uno.

Va detto che costui era rimasto precauzionalmente a casa il secondo giorno di scuola, martedì 15. Dunque i potenziali contatti con personale scolastico e compagni si limitano unicamente a lunedì 14.

I genitori degli alunni che fanno parte della stessa classe del caso positivo non sembrano allarmati. Il primo giorno di scuola, durato comunque solo tre ore, è stato infatti ben gestito con distanziamenti, mascherine e percorsi obbligati rispettati alla lettera.





Per i ragazzi che ora si trovano in isolamento verrà comunque garantita la didattica a distanza. Gli insegnanti, come da loro stesso confermato agli studenti, si daranno infatti da fare per permettere loro di svolgere le lezioni da remoto.